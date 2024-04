Tuttosport - Battere l'Empoli cambierebbe la stagione del Napoli per due motivi

Napoli - Secondo quanto si legge su Tuttosport, una vittoria in casa dell'Empoli potrebbe cambiare la stagione del Napoli in virtù del quinto posto che adesso vale l'accesso alla prossima Europa League:

"Novanta minuti possono cambiare una stagione? Forse si, dal momento che la partita di questa sera contro l’Empoli può regalare ai tifosi azzurri un epilogo diverso. Con l’Italia che si è aggiudicata la quinta squadra in Champions League, sognare per il Napoli non costa nulla. In caso di successo contro l’Empoli, Calzona e i suoi si troverebbero a soli tre punti di distanza dal quinto posto.

Una vittoria non solo rappresenterebbe un importante balzo in avanti in classifica, ma darebbe anche una scossa di fiducia ad una squadra che ha dovuto affrontare molte difficoltà".