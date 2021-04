Tuttosport annuncia: rinnovo Mertens, il Napoli farà valere l'opzione per tenerlo fino al 2023!

Ultime mercato Napoli - Dries Mertens non è al meglio ed il Napoli correrebbe il rischio di giocare lo stesso primo tempo visto contro la Juventus, secondo Tuttosport. Ma il Napoli conta tantissimo sul belga.

"Per Mertens non sarebbe una bocciatura, bensì un utilizzo più consono al suo momento, con l’obiettivo di gettarlo nella mischia nella parte finale della sfida, quando può fare davvero la differenza. Il Napoli crede talmente tanto nel suo leader, che a fine stagione farà valere l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2023"