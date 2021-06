Tuttosport - Aleggia una sensazione positiva sul futuro di Insigne ancora nel Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul rinnovo di Insigne: "Per il capitano è arcinoto che il colloquio tra il suo agente Vincenzo Pisacane ed il presidente De Laurentiis comincerà soltanto dopo la fine dei campionati europei. Un incontro obbligato, perché il capitano ha il contratto che scadrà tra un anno esatto e il Napoli si ritroverà costretto a venderlo al migliori offerente se non si arriverà ad un accordo sul rinnovo. Insigne, 30 festeggiati venerdì, guadagna 4,250 milioni di euro a stagione ed il club azzurro potrebbe proporgli un rinnovo con un ritocco al ribasso, ma con l’impegno di incarnare il ruolo di capitano che entra in tutte le decisioni che riguardano la squadra. Aleggia una sensazione positiva sul futuro del Magnifico ancora nel Napoli"