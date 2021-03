Trombetti: “Sky ha ammainato la bandiera, addio al “salotto” di Caressa ed alle frequenti polemiche su una sua presunta imparzialità"

Ultime notizie Napoli - Guido Trombetti, ex Rettore della Federico II, scrive sull’edizione odierna di Repubblica.

“Sky ha ammainato la bandiera. Addio al “salotto” di Caressa ed alle frequenti polemiche su una sua presunta imparzialità. Addio ai tanti ex calciatori diventati opinionisti a tempo pieno. La Serie A migra sulla piattaforma rivale, Dazn. E , vedrete, molti giornalisti migreranno da Sky verso Dazn. Che cosa accadrà adesso? Il prodotto visivo sarà a mio avviso più scadente di quello garantito da Sky fino ad oggi. Ci dovremo abituare, per esempio, a vedere le immagini di un gol dopo alcuni secondi dalla sua effettiva realizzazione. E a vedere peggio al sud che non al nord perché nel mezzogiorno la rete è meno efficiente. Il servizio però costerà meno all’utente”