Accostato al Napoli, il Milan si fionda su Traore del Sassuolo: stanziato il budget

Notizie Napoli calcio. Hamed Traorè, centrocampista offensivo del Sassuolo classe 2000, è seguito da tempo dal Napoli e dal ds Giuntoli. Giovane ma già con esperienza e tecnica da vendere, l'ivoriano (con cittadinanza italiana) è uno dei gioiellini di casa neroverde.

Traore Napoli

Calciomercato Napoli, Traorè seguito dal Milan

Nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, su Traorè sarebbe piombato il Milan campione d'Italia: i rossoneri lavorano su De Ketelaere e Renato Sanches ma ad oggi le operazioni non si sbloccano. Per questo motivo i milanesi, che dispongono di un budget mercato di 50 milioni, sembrerebbero pronti al cambio di rotta per puntare su Traorè.