Torino-Napoli, gli azzurri hanno un unico risultato nella testa: sono padroni del proprio destino Champions

Napoli Calcio - Il Napoli non vuole prendere in considerazione nient’altro che la vittoria contro il Torino. Portando a casa 23 punti nelle ultime 10 gare di campionato (7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, nel recupero con la Juventus), la banda Gattuso è tornata praticamente padrona del proprio destino nella corsa Champions. E lo ha fatto attraverso prestazioni importanti e successi fondamentali contro Milan e Roma in trasferta e Lazio in casa. È in salute il Napoli, ed è finalmente al completo, là davanti in particolare. A livello di rosa, in estate, gli azzurri erano giustamente indicati fra i favoriti per lo scudetto. E ora stanno dimostrando sul campo la forza e l’affidabilità di un gruppo tenuto sempre in pugno da Gennaro Gattuso, anche nei momenti più delicati. Lo riporta Il Corriere della Sera.