Tonfo Napoli, Gazzetta: nove minuti di follia degli azzurri

Calcio Napoli - Nove minuti di follia. Così scrive la Gazzetta dello Sport commentando il tonfo del Napoli in casa dell'Empoli dopo essere stato in vantaggio addirittura di due gol.

"Nove minuti di follia del Napoli. È l’idea che ti puoi fare su questa partita guardando il tabellino dei marcatori e gli highlights. Ma invece analizzando l’andamento della gara c’era da chiedersi come fosse arrivata la squadra di Spalletti a 10’ dal novantesimo in vantaggio di due gol. Perché l’Empoli ha giocato sempre a ritmi che Fabian Ruiz e compagni non sono mai riusciti a sostenere, riuscendo qua e là a rifugiarsi in un palleggio spesso sterile ma utile se non altro a tenere gli avversari lontano dalla propria area".