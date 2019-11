Telefonata ieri tra De Laurentiis e Ancelotti, CorSport: il patron ancora amareggiato e non ha intenzione di indietreggiare con la squadra, il retroscena

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta della giornata trascorsa ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis in quel di Roma. Il patron è rientrato da Los Angeles e non sarà presente a Liverpool.

"Aurelio De Laurentiis è rientrato nel tardo pomeriggio di lunedì, ha letto tutto ciò che era rimasto “inevaso” in rassegna stampa, ha poi dialogato con Giuntoli che, insolitamente non era sull’aereo della squadra e sembra sia andato a Roma per chiacchierare con il suo presidente, ha telefonato ad Ancelotti, ha sondato, è rimasto sulle proprie posizioni, quelle dalle quali non indietreggerà, e poi ha ascoltato: in De Laurentiis c’è ancora l’amarezza, nei calciatori un pentimento che verrà espresso, se sarà possibile, dopodomani, venerdì, in una giornata che sembra propizia per rivedersi, ancora sufficientemente distante dalla sfida con il Bologna e anche dal Liverpool"