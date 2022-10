Liverpool, grave infortunio per Arthur: lungo stop, salta il Napoli

Napoli Calcio - Tegola in casa Liverpool: si è infortunato lo juventino Arthur. E non si tratta di un problema di poco conto, piuttosto di uno stop serio che comporterà anche un’operazione chirurgica e un lungo recupero. Il brasiliano ha infatti rimediato un grave problema muscolare nell’ultimo allenamento e per il quale sarà necessario appunto un intervento. Tempi di recupero: 3-4 mesi. Il che significa a gennaio ma a questo punto quasi sicuramente farà ritorno a Torino. Per lui appena 13 minuti di gioco, in Champions League contro il Napoli, e non ha mai esordito in Premier League nonostante i 4 milioni di sterline per portarlo ad Anfield.