Tacchinardi: "Juve? Con questo mercato può fare davvero qualcosa di straordinario"

Serie A - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Dove può arrivare dopo questo mercato la Juventus?

"Zakaria è più un tipo alla Vieira. Ha più qualità di Sissoko, anche se fisicamente simile. Ha più accelerazione e tecnicamente più bravo .Credo sia un acquisto importante, la società si è stancata di vivacchiare e vuole provare addirittura di fare qualcosa di straordinario, anche se l'Inter ha un vantaggio importante. Ora toccherà al mister metterli in campo. Zakaria e Vlahovic sono due animali, con grandi ambizioni. E aumenterà la voglia di tutto il gruppo".

Ora cosa succederà a centrocampo?

"Hanno messo Akè, che ha un passo clamoroso, ma bisogna capire come vuole giocare Allegri. C'è tanta curiosità. Vedremo un po' Nandez se arriverà o meno. Per ora stanno mettendo dentro giocatori funzionali al progetto, con una idea di fondo. Per me lì davanti sono rinforzate, sarà dura ma credo possa farcela per il quarto posto. E Vlahovic è un grande colpo per il morale del gruppo e dell'ambiente".

Avrebbe tenuto Kulusevski?

"Ci sono giocatori che a 20 anni hanno carisma, altri che invece hanno un impatto e un carisma diverso e hanno bisogno di un gruppo diverso. Mai come adesso Kulusevski credo possa dimostrare il suo valore. Giocherà in un calcio diverso, con un allenatore che tira fuori tutto. Io penso che non sia da prima fascia, ma credo che la Juve lo abbia venduto per un discorso economico".