Superlega, Gazzetta: alle milanesi sarebbero andati 100 milioni, alla Juve tra i 225 e i 300

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le cifre che sarebbero andate alle italiane nella Superlega: "Nella categoria più bassa, 100 milioni, legata al valore del club secondo diversi parametri (e forse anche al coinvolgimento nell’iniziativa), c’erano Inter e Milan oltre ad Atletico e Borussia Dortmund. Quelle che contavano meno, benché si sapesse dell’impegno dell’a.d. rossonero Gazidis nella realizzazione del progetto. E la Juve? Non è chiaro se fosse stata inserita nella seconda o nella terza categoria, ma si parla di un’entrata tra i 225 e 300 milioni. Sicuramente più del doppio di Inter e Milan. Teste di serie di questa speciale classifica, chiamiamole così, erano i due club spagnoli, Real Madrid e Barcellona, ai quali sarebbero andati 350 milioni. Non l’unico “favoritismo” per loro. Ogni anno, infatti, al momento della distribuzione degli utili del torneo, Real e Barça avrebbero ricevuto 30 milioni supplementari a testa. Il che lascia supporre una specie di “diritto d’autore” sul torneo che puntava a un fatturato annuo di 4 miliardi di euro”