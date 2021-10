Supercoppa Maradona, Wembley o Fuorigrotta? L'Argentina: "A Napoli con l'Italia sarebbe straordinario!"

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino torna a parlare della possibilità di organizzare una competizione tra la Nazionale vincente degli Europei e la Nazionale vincente della Copa America: una specie di super-coppa tra Europa e Sudamerica, inevitabilmente nel segno di Maradona, che il prossimo anno vedrebbe affrontarsi Italia e Argentina.

Secondo quanto riporta il Mattino di Napoli, sono in corso i colloqui tra UEFA e CONMEBOL, le due confederazioni calcistiche di Europa e Sudamerica, che stanno vagliando anche le possibile alternative per lo stadio: al primo posto tra le proposte avanzate, pare ci sia lo stadio Wembley di Londra. Ma è chiaro che c'è anche chi spinge per giocarla allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Maradona Napoli stadio

Supercoppa Maradona Italia Argentina

A tal proposito, ecco le parole del manager Guillermo Tofoni, che organizza le partite della Nazionale Argentina: "La prima Coppa in palio tra le vincitrici delle due competizioni sarà giocata da Italia e Argentina e allora è impossibile non pensare a Maradona e a Napoli, che sarebbe uno straordinario scenario. È una sfida che può essere considerata la finale anticipaya di un Mondiale. Un evento unico tra due Paesi calcisticamente molto vicini grazie alla presenza di Diego, Sivori, Batistuta, Bertoni, Passarella... È positivo che sia stato avviato questo percorso comune da Conmebol e Uefa per creare eventi e progetti, coinvolgendo magari anche Napoli".