Spogliatoi San Paolo, furia Ancelotti: mancano ancora panchine, armadietti e docce

Ultime Napoli - Interno San Paolo, più o meno verso mezzogiorno. L'area degli spogliatoi è totalmente off limits. Sono all'opera almeno una trentina tra operai e tecnici dell'Aru, l'agenzia regionale delle Universiadi, che si è presa in carico i lavori di ristrutturazione dello stadio.

Ci sono degli elettricisti che sistemano l'impianto di illuminazione (un lungo filtro azzurro orizzontale) che funziona già. Certo, non c'è traccia né di panchine, né di armadietti ma il resto degli arredi si intravede. Anche le docce sono ancora spoglie. E le due piscine (idromassaggio e crioterapia) sono coperte con delle tegole.

«Ce la faremo tranquillamente» dice un tecnico col sorriso di chi è abituato alle corse contro il tempo. Ma Carlo Ancelotti, uomo di mondo, deve aver fatto un salto dalla sedia alla vista del caos che regnava a meno di tre giorni dalla gara con la Sampdoria.

Ecco quanto riporta Il Mattino:

"Un bandolo senza matassa, ai suoi occhi (ma anche a quelli dei dirigenti del Napoli). E allora, ha dato vita a una iniziativa unica, mai vista prima. Di solito gli allenatori si lamentano dei terreni di gioco, mai di uno spogliatoio. E le parole di Carlo (che la società condivide) sono lava infuocata, una lacerante pugnalata al petto di Regione, Comune e commissario delle Universiadi: «Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l'inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato». Dal comune fanno sapere che la consegna dovrebbe esserci venerdì o comunque per la gara con la Sampdoria".