Spettatori Napoli-Salernitana, record negativo al Maradona

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito agli spettatori di Napoli-Salernitana:

"Non sono arrivati dal botteghino dei numeri ufficiali e fa testo quindi il sito della Ticketone, dalla cui consultazione fino a ieri sera risultava l’abbondante disponibilità di tagliandi perfino nelle curve, complici i prezzi troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare quello a tripla cifra della tribuna Posillipo: fissato a 100 euro. I paganti alla fine potrebbero essere circa tremila e il derby campano di oggi rischia dunque di passare alla storia anche per questo desolante record negativo, che costringerà il Napoli ad affrontare la Salernitana in uno stadio deserto"