Spalletti nuovo CT, l'ingaggio da 3,2 milioni può salire grazie agli sponsor di Mancini: i dettagli

Notizie calcio. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio italiana, prendendo il posto del dimissionario Roberto Mancini.

L'edizione odierna di Repubblica ha sveltato le cifre del contratto dell'ex tecnico del Napoli:

L’accordo è stato raggiunto ieri, anche se l’incarico scatterà solo dal 1° settembre per la nota vicenda della penale chiesta dal presidente del Napoli De Laurentiis, che contesta a Spalletti l’interruzione dell’anno sabbatico concordato. La causa davanti al giudice del lavoro è uno spauracchio giuridico tutto da valutare, però la penale è a scalare e appunto da settembre scenderà a 2.7 milioni di euro. Il commissario tecnico ne guadagnerà 3.2 netti l’anno fino al 2026, più gli eventuali introiti dagli sponsor del predecessore, ma non è questione di denaro, ha ribadito a Gravina: la Nazionale è il massimo e la suddetta identificazione con la maglia azzurra è naturale per chi di pallone vive fin da bambino.