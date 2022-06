Il Mattino - Spalletti in scadenza nel 2023 ma non ha fretta sul rinnovo: è concentrato su un aspetto

Calciomercato Napoli. Continuano le grandi operazioni in casa Napoli tra acquisti, cessioni e rinnovo. Mister Spalletti attende pensieroso di conoscere il futuro della propria squadra, con la speranza che i big (in primis Koulibaly) possano restare in azzurro.

Di Spalletti ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, che si è soffermata sul futuro contrattuale del tecnico di Certaldo:

D'altronde, pure Luciano inizierà la sua seconda stagione con il Napoli con il contratto in scadenza (l'opzione per il terzo anno può essere esercitata da De Laurentiis entro il prossimo 30 aprile) ma per lui questa non è una novità e non è neppure un peso. C'è tempo per discutere del futuro con il Napoli. Dunque, non c'è motivo per andare di fretta sul fronte del prolungamento del contratto con Spalletti. Che, ovviamente, viene aggiornato praticamente ogni giorno sulle novità che arrivano dal mercato.