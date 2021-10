Spalletti impressionante, Gazzetta: ha elevato il gruppo uguale allo scorso anno! Fiorentina ostaggio della fisicità di Osimhen

Ultime notizie Napoli - Un’altra prestazione da squadra alfa, che sa quello che vuole e come ottenerlo. Il Napoli va oltre l’ostacolo Fiorentina e celarsi è impossibile, secondo la Gazzetta dello Sport.

"È impressionante come Luciano Spalletti in tre mesi sia riuscito a elevare così in alto un gruppo che, Anguissa a parte, è il calco della formazione della scorsa stagione. La Fiorentina è rimasta in partita fino all’ultimo e non era scontato che accadesse. Sono state le differenze su certe individualità a scavare il solco del risultato. Per esempio, la difesa viola ha provato soggezione della fisicità di Osimhen, ne è stata ostaggio"