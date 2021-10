Spalletti ha un trauma da cancellare

Napoli Calcio - Luciano Spalletti conosce bene Juric e ancora di più il Torino, sa che Juric rappresenta l’ultimo trauma per la sua nuova squadra: il pareggio del Verona a Napoli, all’ultima giornata, portò via alla squadra allora di Gattuso l’accesso alla Champions League. Un trauma da cancellare, come racconta il Corriere dello Sport.

“Si può immaginare una partita simile a quell’ultima della stagione scorsa, anche se il Napoli si avvicina a questa sfida con una situazione ben diversa. Ci arriva da capolista, da squadra con una convinzione forte e un animo leggero, gioca sciolta e sicura, brillante e a tratti spettacolare. Se il Toro metterà la partita sul ritmo (e la metterà lì, senza dubbi), la differenza tecnica a favore del Napoli faticherà a emergere”