Spalletti felice di Raspadori, al Napoli potrebbe utilizzarlo in tre posizioni d'attacco

L'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha detto sì al Napoli: contratto quinquennale con uno stipendio in partenza da 2,5 milioni e poi destinato a salire. Ora servirà la trattativa tra i club, ma il più felice del trasferimento sarebbe l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Si troverebbe in rosa un giocatore di talento e anche molto duttile:

"Raspadori nasce centravanti, un ruolo che “sente” molto suo. Però l’anno scorso ha giocato alle spalle di Scamacca e la prima intenzione di Spalletti è di schierarlo dietro Osimhen.

Nel 4-2-3-1 del Napoli potrebbe spostarsi anche sulla sinistra: una soluzione di ripiego, perché non ama partire largo, però potrebbe uscire dai radar degli avversari per stringere all’improvviso verso il centro. Il posto di esterno è di Kvaratskhelia, ma Raspadori potrebbe rimpiazzarlo. In caso di assenza di Osimhen, potrebbe fare il centravanti con Lozano (o Politano) a destra e Kvaratskhelia a sinistra"