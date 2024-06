Sostituto Osimhen: tre nomi in cima alla lista, Gyokeres ha costi proibitivi

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo bomber perché saluterà Victor Osimhen quest'estate. Ecco che allora si valutano diverse opzioni e c'è la possibilità che si arrivi a chiudere il colpo tra tre nomi.

Sostituto Osimhen: la lista del Napoli

Secondo quanto riprotato dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku, appena rientrato al Chelsea dopo un anno alla Roma ma in uscita (clausola da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro), con Conte ha un rapporto diretto fatto di contatti e vecchia stima ed è uno dei candidati per vestire la maglia azzurra. Difficile o quasi impossibile arrivare a Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona per i suoi costi proibitivi e la clausola da 100 milioni di euro, anche se piace molto a Conte. In lista, e in cima, ci sono anche Dovbyk del Girona e Guirassy dello Stoccarda.