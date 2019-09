Sorpresa Koulibaly, CdM: Ancelotti potrebbe lasciarlo fuori contro la Samp

Notizie Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly potrebbe riposare contro la Sampdoria:

"L’allenatore emiliano si è accorto che alcuni elementi non hanno brillato in queste prime due sfide. E incombe la Champions, quindi occorrerà variare la formazione. Non è apparso brillante Koulibaly che ha commesso diversi errori. Al senegalese potrebbe essere concesso un turno di riposo proprio contro la Sampdoria e preservarlo quindi per gare più importanti, soprattutto nella massima competizione europea dove il Napoli esordirà contro il Liverpool al San Paolo"