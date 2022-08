Rebus Simeone, Gazzetta: occhio al Siviglia, ma lui aspetta il Napoli e intanto non gioca

Calciomercato Napoli. Giorni caldi per il futuro di Giovanni Simeone. L'attaccante del Verona è seguito con insistenza dal Napoli, che non riesce però a cedere Petagna al Monza per far spazio al Cholito.

Del futuro di Simeone, che resta nel mirino del Napoli, ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il rebus dell’Hellas è Giovanni Simeone. Lui, il capocannoniere gialloblù, 17 gol nello scorso campionato, uno dei simboli della squadra, è in cima alla lista dei giocatori in uscita. Il Cholito non è mai stato schierato nelle amichevoli disputate dal Verona. Lo vuole il Napoli, che però deve prima cedere Petagna al Monza. Ci ha pensato il Borussia Dortmund, non lo perde di vista il Siviglia. Per adesso, Simeone resta all’Hellas, che ha pagato 12 milioni al Cagliari tra prestito oneroso e riscatto per il cartellino del centravanti che, così, è bloccato: per ora non va, intanto non gioca.