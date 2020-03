Si ferma anche il Napoli, Cdm: ripresa mercoledì ma la sosta forzata potrebbe essere più lunga, le ultime

Ultime calcio Napoli - Nella mattinata di ieri la Uefa ha detto finalmente stop, dopo il giovedì dell’Europa League in cui, eccetto Inter-Getafe e Siviglia-Roma, si è giocato su tutti i campi e qualche volta anche a porte aperte. Le coppe europee sono sospese e così anche Barcellona-Napoli, prevista per mercoledì 18 marzo, è rinviata a data da destinarsi. Martedì la Uefa ne discuterà con le federazioni nazionali in conference call.

Napoli, allenamenti sospesi

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Sono stati istituiti anche alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali, di valutazione dei rischi sia per le società che per la Lega Serie A. Il primo passo è rinviare gli Europei per completare la stagione. Dopo lo stop alle coppe europee, il Napoli ha sospeso gli allenamenti, la ripresa è prevista per mercoledì mattina ma è probabile che lo stop sia prolungato. Non è ancora noto neanche quando riprenderà l’attività delle giovanili, sarà prolungato lo stop agli allenamenti previsto inizialmente fino a domenica 15 marzo".

