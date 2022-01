Serie A-Governo, mercoledì l'incontro: sul tavolo quarantena, ASL e la minaccia delle porte chiuse

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, diventa decisivo l'incontro di mercoledì tra le istituzioni calcistiche, la Conferenza Stato-Regioni e il governo rappresentato dai ministri Speranza e Gelmini e dalla sottosegretaria Vezzali.

Ultime Serie A

"Inevitabilmente non sarà più una riunione per discutere solo delle decisioni delle Asl. Su tutte: le aziende sanitarie locali possono bloccare i "contatti stretti" del positivo che sono vaccinati con tre dosi? Le nuove norme sulla quarantena dicono di no, ma anche che poi bisognerebbe indossare la mascherina per 10 giorni (come giocare a calcio?). Sul tavolo finirà anche la questione delle porte chiuse, ormai molto più di una minaccia"