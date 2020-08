Serie A, CorSera: l'Inter chiederà di posticipare l'inizio della stagione di una settimana

Notizie Serie A. C'è attesa per conoscere le date ufficiali della nuova stagione di Serie A. Il 30 agosto ci sarà il Consiglio Federale che stabilirà il giorno dello start, ma non è tramontata l'idea che la data del 19 settembre possa essere spostata di una settimana. Ecco quanto scrive il Corriere della Sera:

Prove tecniche di retromarcia. Dopo aver votato a maggioranza nell’assemblea del 3 agosto scorso la data del 19 settembre come giorno di inizio del campionato, un gruppo di club si sta chiedendo se non sia il caso di posticipare di una settimana l’avvio della stagione. La società che in ogni caso chiederà lo slittamento sarà l’Inter che ha concluso l’annata sportiva sei giorni fa e fra vacanze da concedere ai giocatori e preparazione da svolgere proporrà alla Lega di cominciare con una settimana di ritardo.