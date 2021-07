"Se me la lascia così come è, io sto a posto", la confessione di Spalletti a De Laurentiis sulla squadra: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta una confessione fatta da Spalletti al presidente del Napoli durante l'incontro di ieri.

LA CONFESSIONE DI SPALLETTI

Sul quotidiano si legge: "«Non vedo l’ora di cominciare», l’astinenza da pallone di Luciano Spalletti è finita ufficialmente ieri, con il blitz a Castelvolturno per un sopralluogo preliminare all’inizio della stagione. Dopo due anni di esilio forzato, il tecnico di Certaldo si ritrova tra le mani un contratto biennale da 3,2 milioni a stagione, messo a punto negli ultimi dettagli ieri nella sede della Filmauro a Roma, ed una squadra così competitiva, tanto da confessare a De Laurentiis: «Se me la lascia così come è, io sto a posto»"