Spezia-Napoli, diversi feriti negli scontri: un tifoso napoletano rischia di perdere la mano per una bomba carta

Ultime notizie Napoli. Gli scontri tra tifosi di Spezia e Napoli testimoniano una alto senso di degrado civico, a prescindere dalle motivazioni degli atti. Quello visto al Picco è da condannare gravemente, con la Digos già a caccia dei responsabili per punirli con il pugno duro.

L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato quanto successo ieri tra tifosi di Spezia e Napoli, aggiungendo di come gli scontri siano proseguiti anche dopo la partita nella zona della stagione. Un'autentica guerriglia che ha provocato diversi feriti:

Senza senso, tutto giusto. Fuori dallo stadio, scortati dalle forze dell'ordine, i tifosi del Napoli si azzuffano con gli agenti per tentare di sfondare i controlli. Ma non ci riescono. Altri scontri si registrano nel pomeriggio vicino alla stazione, in piazzale Medaglie d'Oro. Diversi feriti, il più grave un napoletano che rischia di perdere una mano per l'esplosione di una bomba carta. Non si se voleva lanciarla o è stato colpito.