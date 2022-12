Scambio Zanoli-Bereszynski, Tuttosport: ieri è arrivata la fumata bianca

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport ieri c'è stata l'accelerazione finale tra Napoli e Samp per Zanoli e Bereszynski:

"Ieri è arrivata la fumata bianca per Zanoli che arriverà in prestito secco dal Napoli dove invece troverà asilo Bartosz Bereszynski sempre in prestito, ma con diritto di riscatto. Affare che rende ancor più profondo l’organico a disposizione di Luciano Spalletti per lo sprint con vista scudetto, considerato che dietro a Giovanni Di Lorenzo non ci sarà più un giovane talento in prospettiva, ma un nazionale polacco che al Mondiale ha giocato tutte e 4 le gare disputate dalla sua Nazionale da titolare e che ha il “phisique du role” per sostituire eventualmente Di Lorenzo nella fase calda della stagione. Nell’ambito dell’operazione con la Samp, è stato sciolto il prestito di Nikita Contini che tornerà a Castelvolturno come terzo portiere".