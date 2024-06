Sapete quanto è durata ieri la conferenza di De Laurentiis? Il dato dice tutto

Ultimissime Calcio Napoli - Antonio Conte si è preso subito e totalmente la scena ieri a Palazzo Reale, con Aurelio De Laurentiis che si è limitato a presenziare e ad ascoltare con interventi rapidissimi.

Quanto è durata la conferenza di De Laurentiis in presenza di Conte

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, è simbolica la durata della conferenza del presidente del Napoli intervenuto appena per "Due minuti e quarantacinque secondi. Più qualche commento a lato. Tanto è durata la partecipazione di Aurelio De Laurentiis al giorno tutto dedicato a Antonio Conte. Due minuti e quarantacinque secondi in cui dice tutto, però". Ora parla Conte in casa Napoli.