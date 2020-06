San Paolo pronto a riaprire, Cdm: domani la rifinitura alle 18, poi ritiro in un albergo di Corso Vittorio Emanuele

Ultime calcio Napoli - Il Napoli finalmente torna al San Paolo dopo circa 4 mesi. L’ultima sfida interna è stata contro il Torino: 2-1 il risultato finale con reti di Manolas e Di Lorenzo. L’ultimo allenamento, invece, nello stadio di Fuorigrotta risale al 7 novembre ed erano giorni “caldi”. Le polemiche del dopo Salisburgo e l’ammutinamento dei calciatori per il ritiro avevano creato un solco con la dirigenza. E infatti Ancelotti (che ieri ha compiuto 61 anni) fu esonerato un mese dopo (10 dicembre). Al suo posto, Rino Gattuso che sta ora guidando gli azzurri e ha dato un nuovo volto alla squadra, ottenendo ottimi risultati.

San Paolo

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

"Domani, invece, alle ore 18 si torna a calcare l’erba del San Paolo in vista della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il manto erboso, dopo il lungo stop dovuto al Covid-19, ha presentato delle criticità nei giorni scorsi. C’è ancora qualche ombra nella zona della Curva A, ma sicuramente sarà a posto per le prossime gare interne del Napoli. Gli azzurri testeranno il campo e poi il giorno dopo sfideranno i nerazzurri, nel primo trofeo post- pandemia. Ovviamente, non ci sarà il pubblico come accadde il 7 novembre (accesso dai Distinti) ad incitare gli azzurri per le ovvie restrizioni imposte dal governo e i protocolli della Figc per il Covid-19. Oltre all’erba c’è stato un problema al tabellone elettronico sotto ai Distinti, ma è stato risolto dal Comune. Gli ambienti sono stati sanificati in tempi non sospetti e il San Paolo è pronto ad accogliere le 300 persone (tra addetti ai lavori e giornalisti) per la sfida di Coppa Italia in programma sabato alle 21. Dopo l’allenamento nell’impianto di Fuorigrotta gli azzurri raggiungeranno un albergo di Corso Vittorio Emanuele per restare in ritiro e poi il giorno dopo si sposteranno con un bus per raggiungere lo stadio".