Rrahmani, Zielinski e Lobotka in campo con la Juve? Tuttosport: decideranno staff medico e legali del Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul caso Lobotka, Zielinski, Rrahmani per Juventus-Napoli:

"La grande sorpresa c’è stata all’atterraggio sulla pista di Caselle. Novità che stavolta porta la firma della Asl Napoli 2 che ha fermato 7 giocatori ai quali non era ancora stata somministrata la dose booster del vaccino e che avevano ricevuto la seconda da più di 120 giorni. Nell’elenco ci sono anche Zielinski , Lobotka e Rrhamani , cioè tre tra i pochi titolari rimasti e che avrebbero dovuto giocare stasera. Ma cosa deciderà il club, li farà scendere in campo ugualmente, non trattandosi di soggetti contagiati dal Covid? La decisione è sofferta e sarà presa nelle ore che precederanno la gara dopo una lunga serie di consultazioni tra lo staff medico ed i legali del club azzurro".