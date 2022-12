Rrahmani in campo contro la Juve Stabia, Repubblica: ecco le sue condizioni in vista dell'Inter

Notizie Napoli calcio. Il test di ieri contro la Juve Stabia è servito a Spalletti per analizzare le condizioni della squadra in vista della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio a Milano contro l'Inter.

In particolare, uno degli osservati speciali, è stato Amir Rrahmani. Ecco quali sono le sue condizioni secondo Repubblica:

Spalletti è soddisfatto e ne ha approfittato pure per testare la condizione di chi come Amir Rrahmani ha bisogno di mettere minuti nelle gambe: è fuori dal 12 ottobre per la lesione al tendine rimediata a Cremona. Che sia un segnale per l’Inter? È presto per dirlo. L’intenzione è schierare il centrale kossovaro, ma molto dipenderà dalle sue condizioni.