Roma-Napoli, i possibili titolari di Gattuso: confermata la coppia Koulibaly-Maksimovic davanti ad Ospina, sulle fasce scelte obbligate

Napoli Calcio - Dopo il successo a San Siro e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per la 28esima giornata di Serie A, l’edizione odierna del Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione sulle scelte di formazione.

“In difesa la coppia dovrebbe essere ancora Koulibaly-Maksimovic, davanti a Ospina. Corsie obbligate con Hysaj di nuovo a destra e Mario Rui sul versante opposto, mentre per la mediana toccherà ancora a Demme e Fabian. E con loro uno Zielinski imprescindibile, specializzato più che mai nel rendere scorrevole quel 4-3-3 che si trasforma in automatico in 4-2-3-1, allorché il polacco si proietta verso l’area avversaria, nella batteria dei trequartisti”