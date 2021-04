Rivoluzione Serie A? Gazzetta: se la UEFA spinge per cacciare Juve-Milan-Inter, ipotesi campionato a 18 squadre

Ultime Serie A - Cche cosa succederebbe se Juventus, Inter e Milan fossero estromesse dalla prossima Serie A? Secondo la Gazzetta dello Sport c’è anche chi pensa (o teme) che le tre grandi potrebbero essere cancellate anche da questo campionato, se la Uefa spingerà le singole federazioni al pugno duro. Al momento è una ipotesi di scuola, me sanzioni future potrebbero essere assai più plausibili.

"Sulla carta evaporerebbero 72 scudetti complessivi e ci sarebbe un bacino di 16.354.000 di tifosi senza rappresentanza. Una ipotesi sarebbe il blocco delle retrocessioni e la promozione di tre dalla B. In un format a 18 invece le retrocessioni potrebbero essere solo due. Impressioni? La questione è delicata e avrà risvolti anche legati a sponsor e diritti tv. Una cosa è certa: c’è chi ci sta già lavorando per capire come si possa far soldi anche così"