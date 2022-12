Ritmi folli e rischio di infortuni, la Serie A riparte con preoccupazioni

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questo focus in merito al ritorno in campo della Serie A:

"Si ricomincia così come ci eravamo lasciati: di corsa. Una abbuffata di calcio darà il benvenuto a questo 2023: dal 4 gennaio al 26 febbraio non ci sarà un attimo di tregua. Sei squadre potrebbero giocare sino a 13 partite in 53-55 giorni, una ogni quattro, senza possibilità di recuperare energie nei mesi più freddi dell’anno, con i campi pesanti e il rischio esponenziale di infortuni. Sarà un momento delicato, con sei scontri diretti, prima del rush finale. La fase centrale e decisiva della stagione condita dalle incognite per una sosta invernale mai così lunga, gli strascichi del Mondiale e le tensioni del mercato aperto. Senza contare che a metà di questo tour de force, cioè tra 4 giornate di campionato, si arriverà al giro di boa e si assegnerà lo scudetto d’inverno anche se, per come è la classifica, è difficile immaginare che possa sfuggire al Napoli".