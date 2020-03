Riprendere il campionato? Ci sono due fronti, Il Mattino: la Juve vuole la sospensione, il Napoli giocare in estate

Ultimissime calcio - Prepariamoci al catenaccio dei presidenti che non vogliono saperne, a prescindere dalle condizioni sanitarie del Paese e dalle scelte del governo, di riprendere il campionato.

Come riporta Il Mattino:

"Oltre al Torino anche il Brescia (ultimo in classifica), la Sampdoria (in lotta per non retrocedere) e soprattutto la Juventus, spingono per fermare subito la stagione. Senza attendere la fine di aprile. E nelle ultime ore anche la Fiorentina allarga il fronte. Igli Tare, direttore sportivo di quella Lazio che con Lotito capeggia il gruppo di chi vuole riprendere, anche a costo di giocare in estate (Napoli, Milan e Atalanta sono sulla stessa lunghezza d'onda) ha motivato: «Per rispetto dei morti e per i fan. I tempi non sono maturi per decidere se annullare. Il numero di persone infette sta iniziando ad abbassarsi. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto». Senza attendere la fine di aprile. Sul punto, è fermo invece il presidente della Figc, Gravina: «Non riprenderemo a inizio maggio e lo sapevamo ma la priorità è terminare i campionati entro l'estate, senza compromettere la stagione 2020-21 perché non possiamo permetterci un'estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale»".