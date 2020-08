Rinnovo Zielinski, Il Mattino: clausola record da 110 milioni! Tutte le cifre e i dettagli del nuovo contratto del polacco

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 2024 (con opzione per un altro anno). L'annuncio è arrivato ieri dallo stesso De Laurentiis che lo ha comunicato nel corso della conferenza stampa tenutasi in quel di Castel di Sangro. L'edizione odierna de Il Mattino ha svelato alcuni dettagli del nuovo accordo tra la società azzurra ed il centrocampista polacco:

"La nuova clausola record sarà di 110 milioni. Per il calciatorie 3,5 milioni di ingaggio, netti, all'anno, e un altro mezzo milione tra bonus, prebende di vario genere e premi. Il contratto di Zielinski scadeva il 30 giugno 2021, quello nuovo prolunga al 2024 la sua permanenza in azzurro. Con opzione per un altro anno a favore del club azzurro".