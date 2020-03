Rinnovo Zielinski, CdM: Gattuso lo ha indicato tra le priorità, il Napoli vuole formalizzarlo dopo l'emergenza Coronavirus

Ultime notizie mercato Napoli - Tiene ancora banco in casa Napoli, al netto dell'allarme Coronavirus che allo stato attuale delle cose rappresenta una priorità su scala mondiale, il rinnovo di Piotr Zielinski. Il contratto del centrocampista polacco scadrà, infatti, nel 2021 ma il club partenopeo è da tempo al lavoro per cercare di prolungarlo e di blindare l'ex Empoli, da tempo centrale nei progetti della squadra partenopea. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Gennaro Gattuso ha indicato tra le priorità il rinnovo di Zielinski, con il club che insiste per trovare la quadra e per formalizzare il rinnovo, poi, quando l'emergenza Coronavirus terminerà.

Piotr Zielinski Napoli