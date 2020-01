Il Mattino: agenti Mertens sperano nella cessione, con 7-10mln può partire subito! Chiesti 5,5 mln bonus rinnovo

Ultimissime calcio Napoli - Lieven Maesschalck, fisioterapista e fondatore della clinica belga Move to Cure, lo ha restituito «guarito». Almeno così Mertens ha comunicato allo staff medico del Napoli che ieri lo ha rivisto dopo più di una settimana di cure personali ad Anversa.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Gli avvocati che ne curano gli interessi sperano in un colpo di coda nel mercato di gennaio: ma al momento nessuno ha ancora bussato alla porta del Napoli. Il prezzo per darlo via? Ovvio che pesa molto nella valutazione il fatto che a giugno si libera a parametro zero. Sarà uno degli affari dell'estate. Insomma, per 7-10 milioni Mertens potrebbe essere ceduto già in questa sessione invernale, senza che De Laurentiis alzi un muro. A febbraio, magari, potrebbe tornare sui suoi passi e tornare a discutere l'eventuale offerta del Napoli che prevede un biennale da 3,5 milioni (quindi qualcosa in meno rispetto al suo attuale ingaggio). Il vero intoppo è il «bonus» che Mertens vorrebbe al momento dell'eventuale firma: circa 5,5 milioni di euro".