Immobile con chi ce l'aveva? La tesi da Roma: rigore sfortunato col Napoli, ecco a chi era rivolto lo sfogo

Immobile ha utilizzato l’immagine di un leone che tira fuori i denti per commentare l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia della Lazio contro il Napoli ( 1- 0). E non c’entra niente Acerbi, il suo grande compagno di scherzi e di Nazionale, che così viene soprannominato. Ha scelto un leone perché era molto arrabbiato dopo lo scivolone sul dischetto del rigore al San Paolo. «Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani pensando di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani», la frase di Immobile che sa di sfogo con chi lo ha deriso per l’episodio sfortunato. Un messaggio, rivolto soprattutto alla sponda giallorossa della Capitale, che non fa altro che aumentare l’attesa per la partita contro la Roma di domenica (ore 18).