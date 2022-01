Ultime di mercato Napoli sugli affari di gennaio che non porteranno nuovi acquisti, tutto rimandato in estate con un nuovo ridimensionamento.

Il Mattino

Sì, il ridimensionamento degli ingaggi cambia le strategie del mercato estivo. In questa sessione invernale non succederà nulla. Le uniche due operazioni sono costate, in tutto, 700 mila euro: 500 mila euro il prestito di Anguissa e 200 mila quello di Tuanzebe.