Retroscena Mertens-Toronto: il belga ha rifiutato offerta dai canadesi qualche mese fa

Calciomercato Napoli - Mertens e quel no al Toronto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un retroscena di mercato che ha visto protagonista Mertens ed il Toronto qualche mese fa.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Per esempio alla fine dello scorso anno. Lo stesso club canadese che poi ha ingaggiato Lorenzo Insigne, aveva provato anche con Mertens, ricevendo un cortese no. Per Ciro la primarietà è rimanere a certi livelli per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018. Intanto ha anche preso in Belgio il suo primo cartellino per poter allenare. Cosa che non ha fretta di fare, perché cura al meglio il suo corpo ed è convinto di poter giocare ancora un paio d’anni"