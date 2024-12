Retroscena Kvaratskhelia: la nuova richiesta tattica di Conte per Torino

Antonio Conte ha ribadito totale fiducia in Khvicha Kvaratskhelia. L'allenatore del Napoli, nella conferenza pregara di qualche giorno fa, ha sottolineato la centralità nel progetto del georgiano spegnendo sul nascere polemiche dopo la reazione del calciatore alla sostituzione nel match contro la Roma di una settimana fa. Kvara resta imprescindibile per il tecnico leccese.

Khvicha Kvaratskhelia

Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe dato nuove disposizioni tattiche a Kvara. Questo perché lo vuole più al centro della manovra ma soprattutto per non lasciare da solo Romelu Lukaku al centro dell'area di rigore dove è facile preda dei difensori avversari. Per questi motivi, l'allenatore avrebbe chiesto a Khvicha di giocare più centrale rispetto alle ultime volte per essere più vicino all'area di rigore dando sostegno a Big Rom contro il Torino.