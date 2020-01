Repubblica su Petagna: avrebbe voluto subito far parte del Napoli, ma le esigenze della Spal glielo hanno impedito

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Petagna: "Il Napoli, infatti, ha pensato anche al futuro in un mercato di gennaio insolitamente ricco di acquisti. E se Demme, Lobotka e Politano si sono messi subito a disposizione di Gattuso, Rrahmani e quasi certamente Petagna arriveranno soltanto a giugno. Compri adesso e prendi in estate, il Napoli ha scelto questa formula anche per l’attaccante della Spal che ha accettato un assegno di 17 milioni di euro più 3 di bonus. Petagna guadagnerà poco meno di 2 milioni e ha detto sì all’ipotesi Napoli con entusiasmo. Lo avrebbe fatto anche subito, ma la Spal senza un giocatore dello stesso livello non lo lascia partire: sarebbe un segnale di resa per la lotta salvezza. Difficile che lo scenario possa cambiare nelle ultime 48 ore, ma intanto Petagna farà oggi le visite mediche a Villa Stuart".