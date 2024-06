Repubblica su Di Lorenzo: un film di Dario Argento dal vivo, la Spagna è padrona sulle fasce

Ultime notizie SSC Napoli - La Nazionale italiana di Luciano Spalletti cade 1-0 contro la Spagna all'Europeo, ed il commento di Repubblica è impietoso.

"L’Italia ha perso una delle peggiori partite della sua storia recente solo per autogol, goffo e insieme sfortunato. Agli azzurri non è riuscito niente. Non il recupero della palla, non il più elementare disegno di gioco (centrocampo esile come un filo di ragno), non il rinculo che tocca al centroboa (per Scamacca è una bocciatura forse senza appello), non la gestione delle corsie laterali dove la Spagna è padrona dei sette mari (per Di Lorenzo, un film di Dario Argento dal vivo), non un tiro in porta"