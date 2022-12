Repubblica - Spalletti deve ritrovare il suo Napoli: ha solo due settimane, il tempo degli esperimenti è finito

Il Napoli si sta preparando con delle amichevoli pre ripresa della stagione in questa pausa Mondiali. Presto la squadra sarà al completo e bisognerà ritrovare quell'armonia corale di gioco e forma fisica per affrontare il resto dei mesi mancanti della stagione attuale.

Napoli - Come riportato da Repubblica, Spalletti deve ritrovare il suo Napoli dei mesi precedenti per la ripresa della stagione che inizierà il 4 gennaio contro l'Inter in Serie A:

Ma il Napoli delle meraviglie visto fino a metà novembre è tutta un’altra cosa e a Spalletti rimangono adesso due settimane e mezza per ritrovarlo, visto che dal 4 gennaio si farà di nuovo molto sul serio con la trasferta di San Siro contro l’Inter. Gli azzurri avranno a disposizione dopodomani l’ultimo test amichevole, ancora al Maradona (ore 20) contro i francesi del Lille, nei 90’ del congedo a un brillantissimo 2022. Il tempo degli esperimenti è però già finito, come del resto ha messo subito in chiaro il tecnico toscano dopo il ko con il Villarreal. «Questa sconfitta la prendo bene, mi servirà per lavorare sulle cose che non vanno fatte. In fase di possesso c’è mancata la solita qualità e la squadra si è esposta troppo alle ripartenze in campo aperto degli avversari, perché il nostro pressing alto è rimasto una buona intenzione e non siamo riusciti a eseguirlo tutti insieme».