Repubblica - Spalletti dà fiducia a Lozano: il messicano titolare a Bologna

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle possibili scelte di formazione di Spalletti a Bologna.

"Qualche novità nella formazione titolare ci sarà in modo da annullare le tossine dei supplementari disputati in Coppa Italia. Lozano, ad esempio, potrebbe giocare come esterno sinistro proprio come giovedì, quando è stato tra i più attivi prima dell’espulsione che ha rovinato la sua prestazione. A destra va verso la conferma Politano. Elmas, dunque, potrebbe giocare dietro Petagna e magari scambiarsi la posizione proprio con Lozano nel corso della partita"