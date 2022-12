Repubblica - Rinnovi Kim e Kvaratskhelia: contatti ADL-Giuntoli, due novità

Arrivano aggiornamenti importantissimi riguardo i rinnovi di Kim e Kvaratskhelia con il Napoli. La società azzurra ha intenzione di prolungare i contratti con i due giocatori di un altro anno abolendo la clausola rescissoria del sudcoreano e ritoccando l'ingaggio del georgiano.

Napoli - Ultime notizie dall'edizione odierna di Repubblica riguardo quelli che possono essere i rinnovi di Kvaratskhelia e Kim con il Napoli. Questo quanto scrive il giornale quest'oggi:

Il Napoli punta su Kim e sta lavorando per abolire prima dell’estate la clausola rescissoria prevista nel contratto del difensore coreano. Ma ci sarà presto un ritocco anche per l’ingaggio di Kvaratskhelia e Aurelio De Laurentiis (ieri a Milano per l’assemblea di Lega) è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.