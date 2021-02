Repubblica - Tre recuperi per Gattuso, il tecnico sta valutando se schierare subito Ospina e Demme col Benevento!

Ultimissime calcio Napoli - Servono forze fresche in vista dei prossimi impegni: il Napoli concentra tutte le forze sul campionato per l'obiettivo Champions e ha bisogno dei recuperi per dare nuova linfa alla squadra. La rincorsa al quarto posto partirà domani al Maradona contro il Benevento. E Gattuso ha ricevuto ieri mattina tre notizie positive.

Gattuso sorride, tre recuperi per il Napoli: due subito in campo col Benevento

L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive:

"Ospina, Hysaj e Demme si sono allenati in gruppo e quindi sono di nuovo a disposizione. Ci saranno già nel derby. Gattuso dovrà decidere chi impiegare subito: Ospina è il portiere titolare e potrebbe garantire maggiore tranquillità nella costruzione dal basso, Demme era il centrocampista più in forma prima dell’infortunio e quindi rappresenta una risorsa importante. Stesso discorso per Hysaj, alternativa difensiva sia a destra che a sinistra. Ospina si candida già col Benevento e scalpita pure Demme: Gattuso valuterà dopo la rifinitura di oggi, unico vero allenamento prima della partita contro la formazione allenata da Pippo Inzaghi. Avere qualche scelta è un aspetto decisivo per ritrovare un ritmo da Champions League".