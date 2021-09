Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica nell'ultimo allenamento che si terrà oggi al Training Center di Castel Volturno, Alex Meret proverà a strappare in extremis una convocazione per la sfida di domani sera alla Dacia Arena. Il portiere è ai box dopo l'infortunio patito quando era in Nazionale ed ora sta provando a bruciare i tempi per essere nuovamente a disposizione di Spalletti.